Einer Donau-Brücke beim Wachsen zusehen

Die Donaubrücke zwischen Mauern und Krems-Stein muss saniert, eigentlich komplett erneuert werden. „Wir wollen Informationen aus erster Habd bieten und die Menschen von Anfang an mitnehmen, erklärt Landesvize und Verkehrsreferent Udo Landbauer.
Die geplante Sanierung der Donaubrücke bei Mautern bis 2032 wirft Fragen auf. Antworten dazu gibt es ab heute, Mittwoch, auf einer eigenen Website im Internet. Dabei sollen die (Planungs-)Arbeiten veranschaulicht werden.
Vom Bauzeitplan bis zu Blicken hinter die Kulissen sollen Bürger Informationen aus erster Hand bekommen. Dabei wird auch erklärt, warum die Brücke nach Abschluss der Arbeiten in einem historischen Grauton gestrichen sein wird, das haben Denkmalamt und Landesregierung vereinbart.
Für persönliche Anliegen ist auch eine Ombudsstelle eingerichtet worden. „Mit einer umfassenden Bürgerinformationskampagne schaffen wir maximale Transparenz über den Fortschritt des Jahrhundertprojekts“, so Verkehrslandesrat Udo Landbauer.
Informationen direkt unter: www.donaubruecke-stein-mautern.at
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