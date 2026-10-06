Klare Ansage für den blau-gelben Tourismus

Als „Land für Genießer“ will man noch mehr Gäste nach Niederösterreich locken. Für Hoteliers und Touristiker soll es Erleichterungen und Förderungen geben. Ein erster Blick in die Tourismusstrategie...
Zwei Milliarden Euro Umsatz werden im Tourismus in Niederösterreich erwirtschaftet, im vergangenen Jahr konnten rund 7,3 Millionen Nächtigungen verbucht werden. Damit Angebote und Gästezahlen florieren, soll die neue Tourismusstrategie 2030+ umgesetzt werden. Mehr als 200 Fachleute haben sich eingebracht.
„Erlebnisse vor Ort“
„Das Ziel war klar“, erklärte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gestern bei der Präsentation. Und weiter: „Einfach buchbare Angebote, klare Gründe für eine Reise nach Niederösterreich und überzeugende Erlebnisse vor Ort.“
Viele Wirte und Hoteliers sind mit im Boot. Da Qualität aber auch Investitionen benötigt, erweitert das Land das NÖBEG-Beteiligungsmodell von 30 auf 50 Prozent der förderbaren Kosten. Das Ziel des Ausbau-Planes: 500 zusätzliche Betten in höheren Kategorien bis 2031.
Weniger Bürokratie, mehr Digitalisierung
Ganz oben auf der „Tourismus-Speisekarte“ stehen auch der Abbau von bürokratischen Hürden, nachhaltige öffentliche Mobilität und Digitalisierung, zum Beispiel bei der Gästeanmeldung.
Vier Schwerpunkte werden genannt: Ausflugs- und Urlaubstourismus sowie Gesundheits- und Wirtschaftstourismus. Eine Offensive der NÖ-Werbung soll zudem mehr Gäste aus den östlichen Nachbarländern ins weite Land locken.
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