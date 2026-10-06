Klare Ansage für den blau-gelben Tourismus

Zwei Milliarden Euro Umsatz werden im Tourismus in Niederösterreich erwirtschaftet, im vergangenen Jahr konnten rund 7,3 Millionen Nächtigungen verbucht werden. Damit Angebote und Gästezahlen florieren, soll die neue Tourismusstrategie 2030+ umgesetzt werden. Mehr als 200 Fachleute haben sich eingebracht.