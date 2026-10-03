Mit 60 ein Instrument lernen und eine Band gründen

Besonderes Verhältnis von Schülern und Lehrern

Im normalen Musikbetrieb sei aber die Hemmschwelle oft hoch. „Es kommen Leute, die haben vieles gemacht im Leben. Und jetzt noch einmal was neu anfangen, da sind viele schüchtern.“ erklärt Mitić. Deshalb sei das Verhältnis zu den „Schülern“ auch ganz besonders. „Wir sagen immer, wir geben keinen Unterricht, sondern Coaching. Es geht nicht um ein Zeugnis. Sondern: Was für Ziele setze ich mir?“ Gearbeitet werde auf Augenhöhe. „Wir sind nicht die schreienden Lehrer, die manche als Kind vor etwa 50 Jahren hatten“, lacht Vorraber.