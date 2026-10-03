Kitz Kulinarik: „Krone“ verlost Übernachtung

So nehmen Sie an der Verlosung einer Übernachtung teil

Wir verlosen eine Übernachtung im Auwirt für zwei Personen im Doppelzimmer inklusive Frühstück – wahlweise zwischen dem 7. und 10. Oktober. Die Gewinner dürfen sich außerdem auf eine kulinarische Überraschung freuen. Näheres zum Programm unter kulinarik.kitzbuehel.com