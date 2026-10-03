Kitz Kulinarik: „Krone“ verlost Übernachtung

„Kitz Kulinarik x Piemont“ sorgt von 8. bis 11. Oktober für italienisches Flair im Stadtpark der Gamsstadt. Ein Leckerbissen für alle Gourmetfreunde – aber nicht nur. Wir verlosen eine Übernachtung plus Verkostung.
Zum sechsten Mal verwandelt sich der Stadtpark wieder in einen Treffpunkt für Genießer: Bei „Kitz Kulinarik x Piemont“ treffen die kulinarischen Spezialitäten der Gamsstadt auf die Genusswelt des Piemont.
Kulinarik in allen Varianten
Im Mittelpunkt stehen Spezialitäten wie frischer Alba-Trüffel, Weine, Haselnüsse und Langa Spirit. Dazu präsentieren Gastronomiebetriebe kreative Gerichte – von Trüffelrisotto und Pizza al Tartufo über getrüffelte Käsespätzle und Trüffel-Kalbsbratwurst bis hin zu Vitello Tonnato und einem Piemonteser Trüffelburger. Auch Wein, Grappa, Gin usw. laden zum gemütlichen Verkosten ein.
Trüffelhunde beweisen ihre Spürnasen
Ein besonderes Erlebnis sind die täglichen Vorführungen der ausgebildeten Trüffelhunde, die ihr Gespür für die kostbaren Knollen unter Beweis stellen (Donnerstag um 14.30 Uhr sowie von Freitag bis Sonntag jeweils um 11.30 Uhr).
So nehmen Sie an der Verlosung einer Übernachtung teil
Wir verlosen eine Übernachtung im Auwirt für zwei Personen im Doppelzimmer inklusive Frühstück – wahlweise zwischen dem 7. und 10. Oktober. Die Gewinner dürfen sich außerdem auf eine kulinarische Überraschung freuen. Näheres zum Programm unter kulinarik.kitzbuehel.com
Die Teilnahme ist nur für Personen mit Wohnsitz in Österreich und nur per E-Mail möglich – bitte mit Name, Adresse und Kennwort „Kitz Kulinarik“ an gewinntirol@krone.at
Einsendeschluss ist der 5. Oktober. Gewinner werden per E-Mail/schriftlich verständigt; Rechtsweg ausgeschlossen. Teilnahmebedingungen und Datenschutzinfo unter krone.at/tnb-verlag bzw. krone.at/datenschutz-verlag
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