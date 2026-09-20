„Bankmitarbeiter“ knöpft Frau Zehntausende Euro ab

Einmal mehr tappte ein Opfer in die Falle eines vermeintlichen Bankmitarbeiters. Der Unbekannte meldete sich telefonisch bei einer Frau aus Münster und knöpfte ihr Zehntausende Euro ab.
Die Einheimische wurde per Telefon von einer unbekannten Frau kontaktiert. Diese gab sich als Mitarbeiterin ihres Bankinstituts aus. Die Täterin teilte der Frau mit, dass von ihrem Konto mehrere unberechtigte Abbuchungen vorgenommen worden seien.
Sie gab zudem an, dass sie diese rückgängig machen könne. Dafür forderte sie die Frau auf, mehrere übermittelte Login-Tans über ihre Banking-App freizugeben. Das Opfer kam dieser Aufforderung nach.
Damit tappte sie in die Falle: Von ihrem Konto wurden Überweisungen in Höhe von rund Zehntausend Euro auf verschiedene Empfängerkonten durchgeführt.
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