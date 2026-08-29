Rare Interview
Stronach (93): “I’m Not Afraid of Death”
Von krone.tv
He is Austria’s preeminent self-made billionaire, was regarded for decades as a model executive, but also polarized opinion as a politician and party founder with his statements on the death penalty: Shortly before his 94th birthday, Frank Stronach is in Austria for the premiere of his documentary “The Magna Man”—and gave krone.tv one of his now increasingly rare interviews. “I could have lived the high life,” the Styrian native looks back on his extraordinary life journey with krone.tv host Jana Pasching and “Adabei” host Norman Schenz, reflecting on the court cases in Canada, discussing bureaucracy and debt—and explaining why he isn’t afraid of death. You can watch the entire interview in the video above.
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