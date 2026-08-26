30-Year-Old Without a Helmet:
Resuscitated Twice After E-Scooter Accident
A 30-year-old e-scooter rider is in critical condition after being involved in an accident with a car in Bad Hall. He was not wearing a helmet and had to be resuscitated twice before being transported to the hospital.
A 30-year-old man from Bad Hall was airlifted to the University Hospital in Linz on Wednesday afternoon with life-threatening injuries. He had previously failed to see an oncoming car carrying a family from Steyr while making a left turn in his hometown.
Child Witnessed the Accident
The e-scooter rider, who was not wearing a helmet, collided with the car driven by the 50-year-old man, who also had his wife (39) and their 10-year-old daughter in the vehicle. The 30-year-old was thrown into the air and lay motionless on the ground. The man from Bad Hall had to be resuscitated twice before he could be airlifted to the hospital.
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