Resuscitated Twice After E-Scooter Accident

Child Witnessed the Accident

The e-scooter rider, who was not wearing a helmet, collided with the car driven by the 50-year-old man, who also had his wife (39) and their 10-year-old daughter in the vehicle. The 30-year-old was thrown into the air and lay motionless on the ground. The man from Bad Hall had to be resuscitated twice before he could be airlifted to the hospital.