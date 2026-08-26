Frau (66) bei Sturz mit Fahrrad schwer verletzt

Mit einem Flug ins Krankenhaus endete die Ausfahrt mit dem Fahrrad für eine Deutsche (66) im Tiroler Bezirk Kufstein am Mittwoch. Die Frau war zu Sturz gekommen, nachdem sie falsch gebremst hatte.
Ereignet hat sich das folgenschwere Malheur um 14 Uhr. Die 66-Jährige war mit einem Fahrrad im Gemeindegebiet von Walchsee unterwegs, als sie sich laut Angaben der Polizei „verbremste“.
In weiterer Folge kam die Deutsche zu Sturz, wobei sie sich eine schwere Verletzung am Bein zuzog. Ein Rettungshubschrauber lieferte sie in das Krankenhaus Kufstein ein.
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