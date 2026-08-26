Criminal Family
Linz “Voodoo Dealers” Now Face Trial
A family of African descent had the drug scene in Upper Austria’s capital firmly under control for years thanks to unusual methods of coercion. Subdealers and their relatives are said to have been threatened with witchcraft and evil curses in the event of disobedience.
Mom (61), Dad (67), and their son (35) have been in pretrial detention for months. The charge: The family of African descent is alleged to have dominated and supplied the drug scene in southern Linz for years.
Subdealers (“runners”) recruited in Africa are said to have been made compliant through threats of voodoo magic. Tomorrow, Thursday, all three must answer for these charges before a lay judges’ court; the mother and son also face charges of receiving stolen goods and money laundering. They face up to 15 years in prison.
An Afro shop next to the Krempl high-rise was considered the main distribution hub. There, the drugs were stored in bottles, in the freezer, behind radiators, or in sofa crevices, among other places.
The mother is also alleged to have used her bra as a hiding place for cocaine. In addition, stolen goods were purchased (receiving stolen property) and proceeds from drug sales were transferred to Africa (money laundering). All three defendants had no prior criminal records; the trial is scheduled to last the entire day.
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