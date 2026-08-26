Thrown Over a Car
Motorcyclist (43) Crashed Into the Rear of a Car
When a motorcyclist from Linz suddenly noticed oncoming traffic while attempting to pass, he tried to quickly merge into a line of cars. But things went terribly wrong. He collided with great force into the car of a woman from the Mühlviertel region, was thrown over the car, and suffered serious injuries.
A 22-year-old woman from Reichenau im Mühlkreis was driving her car on the B 126 (Leonfeldner Bundesstraße) in a line of traffic heading out of town on Tuesday around 6:40 p.m. At the same time, a 43-year-old motorcyclist from Linz was also traveling out of town. He overtook several vehicles in the line of traffic.
When a car approached him from the opposite direction, the 43-year-old likely merged back into the line of traffic. In doing so, he collided with the rear of the 22-year-old’s car. The motorcyclist was thrown over the vehicle and landed on the road.
The 43-year-old suffered serious injuries and, after receiving initial treatment from paramedics and an emergency physician, was admitted to the University Hospital in Linz. The 22-year-old was unharmed. Both vehicles were severely damaged and no longer drivable.
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