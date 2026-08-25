Photovoltaik-Ausbau geht nicht allen schnell genug

Beim Land spricht man hingegen von bisher 14 Vorrangzonen, die gänzlich oder teilweise bebaut sind. In weiteren fünf Zonen wurden Anlagen genehmigt oder befinden sich gerade im Genehmigungsverfahren. „Aus den bisherigen Erfahrungen lässt sich ableiten, dass der Ausbau der Photovoltaik durch das Sachprogramm sowohl beschleunigt als auch räumlich gesteuert werden kann“, wird positiv bilanziert. Die vor drei Jahren angekündigte Evaluierung des Programms sei weiterhin geplant.