Große PV-Anlagen: Wo der Ausbau nun startet

Fürstenfeld folgt im Juli

Von einem „Meilenstein“ sprach bei der Eröffnung Umweltlandesrätin Ursula Lackner. Der nächste folgt in Kürze: In Fürstenfeld wird im Juli die zweite Anlage in einer Vorrangzone eröffnet – zehn Hektar groß südlich des Flugplatzes, wie Bürgermeister Franz Jost erklärt. Insgesamt verfügt man dann in der Stadt über drei Anlagen mit 15 Hektar Fläche. Betrieben werden sie, das ist bemerkenswert, von den lokalen Stadtwerken. Und wie in Rohr werden Tiere gehalten: Schafe sowie Weidegänse.