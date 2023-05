Sonnenstrom-Großanlagen: Nur eine Zone fiel weg

Stromnetz ist am Limit

So ist nicht verwunderlich, dass unter den mehr als 160 Stellungnahmen auch mehrmals der Wunsch nach weiteren Flächenausweisungen geäußert wurde. Dem wurde nicht entsprochen, erklärt Grießer. Schlicht und einfach, weil das Leitungsnetz nicht mehr Großanlagen verträgt! Schon jetzt konnten nur Zonen in der Nähe von Umspannwerken und 110-kV-Leitungen berücksichtigt werden. Der in Aussicht gestellte Netzausbau ist also dringend notwendig.