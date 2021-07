Haitis Präsident Moise von Mordkommando erschossen

Haitis Präsident Jovenel Moise ist nach Angaben der Regierung in seinem Haus von einem Mordkommando getötet worden. Eine Gruppe bisher unbekannter Angreifer habe in der Nacht die Privatresidenz des Präsidenten überfallen und den 53-Jährigen erschossen, teilte Interims-Ministerpräsident Claude Joseph am Mittwoch mit. Einzelheiten liegen noch nicht vor.