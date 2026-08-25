Incident on the Highway
Concrete Obstacle Caused Car to “Flip Over”
Of all things, an emergency staircase turned out to be a fatal obstacle for a young driver. When the car driven by a 19-year-old from the Innviertel region collided with it alongside the Innkreis Highway near Pram, it flipped over. The young driver survived the accident with injuries.
Shortly before 4:00 a.m., the fire departments in Haag am Hausruck and Rottenbach were alerted: A car had rolled over near the A8 Haag on-ramp in the municipality of Pram and was lying wrecked in a ditch.
Got Stuck and Rolled Over
Apparently, the 19-year-old driver, a Turkish national from Schärding, lost control of his VW Golf, veered off the Innkreis Autobahn, and upon impact, got caught on the concrete foundation of an emergency exit staircase, causing the car to roll over.
Trapped in the wreckage
The young driver was trapped in the wreckage and had to be freed by the fire department. The Red Cross emergency doctor transported the 19-year-old to the hospital in Ried.
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