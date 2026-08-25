6600 Tiroler Familien holten sich vor Ort Hilfe

190 Familien von „Frühen Hilfen“ unterstützt

Im Vorjahr haben rund 6600 Familien mit Kindern zwischen einem und vier Jahren dieses Angebot in Anspruch genommen. 190 Familien erhielten Unterstützung bei den „Frühen Hilfen“. Eltern können sich bei Fragen zur Vorsorge, Ernährung, Entwicklung an die Beratungsstellen wenden. Es werden auch Kurse rund um Geburtsvorbereitungen und Säuglingspflege sowie Hausbesuche angeboten. „Ziel ist es, Eltern niederschwellig, kompetent und möglichst wohnortnah zu unterstützen“, erklärt Petra Welskop, Leiterin der Elternberatung Tirol.