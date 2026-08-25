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Elternberatung gefragt

6600 Tiroler Familien holten sich vor Ort Hilfe

Tirol
25.08.2026 10:00
Mit der Geburt eines Kindes verändert sich das Leben grundlegend und stellt Eltern vor neue ...
Mit der Geburt eines Kindes verändert sich das Leben grundlegend und stellt Eltern vor neue Herausforderungen.(Bild: stock.adobe.com)
Porträt von Nicole Sehabi
Von Nicole Sehabi

Mit insgesamt 91 Beratungsstellen bietet das Land Tirol eine flächendeckende Unterstützung für Familien direkt vor Ort. Gerade in der ersten Lebensphase eines Kindes stehen Eltern vor vielen neuen Herausforderungen. 

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Mit der Geburt eines Kindes verändert sich das Leben grundlegend und stellt Eltern vor neue Aufgaben. Um die Tiroler Familien frühzeitig zu stärken, bietet das Land Tirol und die „Frühen Hilfen“ des Netzwerks Gesund ins Leben (GiL) kostenlose Unterstützung an.

Zitat Icon

Ziel ist es, Eltern niederschwellig, kompetent und möglichst wohnortnah zu unterstützen.

Petra Welskop, Leiterin der Elternberatung Tirol

190 Familien von „Frühen Hilfen“ unterstützt
Im Vorjahr haben rund 6600 Familien mit Kindern zwischen einem und vier Jahren dieses Angebot in Anspruch genommen. 190 Familien erhielten Unterstützung bei den „Frühen Hilfen“. Eltern können sich bei Fragen zur Vorsorge, Ernährung, Entwicklung an die Beratungsstellen wenden. Es werden auch Kurse rund um Geburtsvorbereitungen und Säuglingspflege sowie Hausbesuche angeboten. „Ziel ist es, Eltern niederschwellig, kompetent und möglichst wohnortnah zu unterstützen“, erklärt Petra Welskop, Leiterin der Elternberatung Tirol.

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Die „Frühen Hilfen“ richten sich besonders an jene Familien, die sich in schwierigen Lebenssituationen befinden oder zusätzliche Unterstützung benötigen. Die Gründe reichen dabei von Überforderung bis hin zu finanziellen Fragen. Hausbesuche ermöglichen es, Familien direkt in ihrem vertrautem Umfeld zu unterstützen. Ergänzend dazu sind telefonische sowie auch persönliche Beratungen möglich.

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