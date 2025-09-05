Vorteilswelt
„Gestärkt trotz Krise“

Beratung für psychisch belastete Familien in Tirol

Tirol
05.09.2025 12:37
Symbolbild.
Symbolbild.

Neue Kooperation von Land Tirol, Tirol Kliniken und diversen Unterstützungseinrichtungen: Monatliche Gruppeneinheiten am Landeskrankenhaus Innsbruck helfen Familien, Krisen zu überwinden.  

Wenn ein Elternteil psychisch belastet oder erkrankt ist, hat das Auswirkungen auf die gesamte Familie: Eltern stehen vor der Herausforderung, den Alltag zu bewältigen und gleichzeitig für ihre Kinder und deren Bedürfnisse da zu sein. Kinder und Jugendliche spüren die Belastung und fühlen sich oft irritiert, verängstigt oder besorgt.

Monatlicher Austausch
Das Beratungsangebot „Gestärkt trotz Krise“ unterstützt Familien in solchen krisenhaften Lebensphasen. Monatlich findet dafür am Landeskrankenhaus Innsbruck ein Beratungstermin statt. Das Angebot wird durch das Land Tirol koordiniert und von Tirol Kliniken, Netzwerk Gesund ins Leben, Caritas, Bildungsdirektion, Erziehungsberatung, Rainbows, Elternbildung und Psychosozialen Zentren Tirol getragen.

Das Angebot hat das Ziel, Eltern zu entlasten und gleichzeitig Kindern und Jugendlichen Sicherheit und Orientierung zu geben. 

Soziallandesrätin Eva Pawlata (SPÖ)

Breites Hilfsangebot
Jeder Beratungstermin beginnt mit einer Gruppeneinheit. Dabei erhalten alle Teilnehmenden hilfreiche Informationen zu Themen, die alle Eltern betreffen – etwa wie sie mit ihren Kindern über die eigene psychische Belastung sprechen können, wie sich die Beziehung zu den Kindern stärken lässt oder wie ein Krisen- und Notfallplan für die Familie aussehen kann.

Im Anschluss besteht die Möglichkeit zu Einzelgesprächen. Dabei werden auf Wunsch auch passende weitere Unterstützungsangebote für Eltern, Kinder und Jugendliche vermittelt.

Philipp Neuner
