Erziehungsberatung unterstützt Familien in Tirol

Hilfe zu vielen Themen

Die Erziehungsberatung bietet Hilfe zu vielen Themen. Dazu zählen etwa Fragen zur Eltern-Kind- und Geschwisterbeziehung, zur kindlichen Entwicklung sowie zum Umgang mit psychischen Belastungen und starken Emotionen wie Angst, Wut oder Trauer. Auch beim Setzen und Wahrnehmen von Grenzen, bei Umbrüchen wie Kinderkrippen- und Kindergarteneingewöhnung, Schuleintritt, Lehrbeginn oder einem Wohnortwechsel helfen die Mitarbeiter weiter.