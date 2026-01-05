Erziehungsberatung unterstützt Familien in Tirol

Ein kostenloses Hilfsangebot zu vielen Themen rund um die Erziehung gibt es auch im neuen Jahr in Tirol. 2025 wurde die Möglichkeit einer Beratung gut angenommen. 5700 Termine zählte man.
Egal, ob Familienzuwachs, Patchwork-Familie, Trotzphase, Pubertät oder Geschwisterliebe – Familien sind immer wieder mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Die Erziehungsberatung des Landes Tirol informiert und berät Familien sowie Fachpersonen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, zu Themen rund um Erziehung und kindliche Entwicklung.
Das Angebot ist kostenlos, vertraulich und kann auf Wunsch anonym in Anspruch genommen werden. Im Vorjahr wurden mehr als 5700 Beratungen durchgeführt.
Hilfe zu vielen Themen
Die Erziehungsberatung bietet Hilfe zu vielen Themen. Dazu zählen etwa Fragen zur Eltern-Kind- und Geschwisterbeziehung, zur kindlichen Entwicklung sowie zum Umgang mit psychischen Belastungen und starken Emotionen wie Angst, Wut oder Trauer. Auch beim Setzen und Wahrnehmen von Grenzen, bei Umbrüchen wie Kinderkrippen- und Kindergarteneingewöhnung, Schuleintritt, Lehrbeginn oder einem Wohnortwechsel helfen die Mitarbeiter weiter.
