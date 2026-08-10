62-Year-Old Man Fatally Struck by a Falling Tree

Difficult Rescue

An accident had occurred there during forestry work. At around 4:20 p.m., the 62-year-old man had been working with several others to fell trees in a wooded area. The man was using a radio-controlled winch to pull the felled trees downhill. In the immediate vicinity of the man were two trees that had already been severed from their trunks but could not yet be felled due to the density of the forest. While pulling a tree with the cable winch, one of the wedged trees suddenly came loose, fell over, and struck the 62-year-old.



Difficult Rescue

The other workers on site immediately initiated the rescue chain. However, the emergency physician could only confirm the man’s death. Rescuing the seriously injured man is said to have been difficult because another tree was in danger of falling. The shocked relatives had to be cared for by the crisis intervention team.