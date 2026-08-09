Four fire departments on the scene
Noise barrier on the highway was on fire
On Sunday around 7 p.m., motorists noticed a fire next to the A1 highway near Asten. Asfinag’s road maintenance crew reportedly attempted to contain the flames with a fire extinguisher. However, four fire departments quickly brought the fire under control.
Around 7 p.m., smoke was clearly visible on Asfinag’s traffic cameras near the A1 exit for Asten/St. Florian. A field fire is believed to have spread to the noise barrier there, affecting an area of about 60 square meters.
After attempts to extinguish the fire with a fire extinguisher failed, fire departments from Rohrbach, St. Florian, Ebelsberg, and the Linz Professional Fire Department were alerted. All responded with tanker trucks to ensure a steady water supply.
Two lanes closed during firefighting operations
The fire was quickly brought under control, and sections of the noise barrier were removed for mop-up operations. The area was extensively doused with water. While the fire departments were working, two lanes were closed, and traffic was routed past the scene of the incident in a single lane. The Asten/St. Florian exit was closed, causing traffic delays.
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