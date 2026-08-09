Ruf nach mehr Impulsen für die Bauwirtschaft

70 Prozent weniger Neubauten: Bedarf steht laut Innungsmeister Lehner schwierigere Kostensituation bei Aufträgen gegenüber.
Wie angespannt die Situation der Bauwirtschaft in Niederösterreich ist, zeigt eine aktuelle Studie des Economica-Instituts: „Dem vorhandenen Baubedarf steht eine zunehmend schwierigere Kostensituation für Auftraggeber im privaten und gewerblichen Bereich ebenso wie für Auftragnehmer gegenüber. Die Steigerungen bei den Vorleistungspreisen werden nicht so rasch wieder verschwinden“, zeigt Geschäftsführer Christoph M. Schneider auf.
Bau-Innungsmeister Günther Lehner befürchtet einen weiteren Sog Richtung Abwärtsspirale: „Wir benötigen dringend Impulse wie eine Vereinfachung der Bürokratie, eine Zweckwidmung der Wohnbauförderung oder veränderbare Preise bei Ausschreibungen statt wie bis jetzt Fixpreise.“ Denn eine Stärkung der Baubranche stärkt auch andere vernetzte Gewerke. 53.300 Personen sind hierzulande im Bausektor beschäftigt, aber: „Ohne Trendumkehr bei den Aufträgen sind die Beschäftigungsstände nicht zu halten“, so Lehner.
Bedarf an Wohnungen steigt
Der Bedarf an neuen Wohnungen und Wohnflächen steigt bis 2040, aber die Bewilligung für Neubauten fiel 2025 um 70 Prozent geringer aus als 2021. Die Wiener Städtische erhob in einer Analyse, wie groß die Wohnfläche im Schnitt ist: Niederösterreich rangiert mit 119,1 Quadratmetern an zweiter Stelle hinter dem Burgenland (mit 124,9 Quadratmetern).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.