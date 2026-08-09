Ruf nach mehr Impulsen für die Bauwirtschaft

Bau-Innungsmeister Günther Lehner befürchtet einen weiteren Sog Richtung Abwärtsspirale: „Wir benötigen dringend Impulse wie eine Vereinfachung der Bürokratie, eine Zweckwidmung der Wohnbauförderung oder veränderbare Preise bei Ausschreibungen statt wie bis jetzt Fixpreise.“ Denn eine Stärkung der Baubranche stärkt auch andere vernetzte Gewerke. 53.300 Personen sind hierzulande im Bausektor beschäftigt, aber: „Ohne Trendumkehr bei den Aufträgen sind die Beschäftigungsstände nicht zu halten“, so Lehner.