Alko-Lenker überschlug sich mitten in Graz

„Glanzleistung“ eines 26-Jährigen Donnerstagnachmittag in Graz: Der Mann kletterte offenbar sturzbetrunken hinter das Steuer seines Autos, krachte gegen parkende Fahrzeuge, überschlug sich und musste schließlich von Passanten aus seiner misslichen Lage befreit werden.
Der Mann war am Donnerstag gegen 15.30 in der Grazer Schönaugasse (Bezirk Jakomini) unterwegs: Offenbar war er so betrunken ins Auto gestiegen, dass er gegen gleich drei parkende Fahrzeuge krachte. Am Ende überschlug sich sein Vehikel und blieb am Dach liegen. Von Passanten konnte er aus seiner misslichen Lage befreit werden.
Abrupte Manöver, Schlangenlinie
Eine 57-jährige Pkw-Lenkerin, die hinter dem 26-Jährigen fuhr, berichtete, dass dieser immer wieder abrupte Geschwindigkeitswechsel durchführte und in Schlangenlinie gefahren sei. Der Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung. Seinen Führerschein ist der Herr jetzt los – im Krankenhaus wurden seine Verletzungen behandelt.
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