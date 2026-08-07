Alko-Lenker überschlug sich mitten in Graz

Der Mann war am Donnerstag gegen 15.30 in der Grazer Schönaugasse (Bezirk Jakomini) unterwegs: Offenbar war er so betrunken ins Auto gestiegen, dass er gegen gleich drei parkende Fahrzeuge krachte. Am Ende überschlug sich sein Vehikel und blieb am Dach liegen. Von Passanten konnte er aus seiner misslichen Lage befreit werden.