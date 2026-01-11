Feurstein holt sich beim Debüt sensationell Silber

Dabei wäre für den 22-Jährige in Diensten des „Team Vorarlberg“ von Manager Thomas Kofler womöglich sogar noch mehr drinnen gewesen. Auf der gut zwei Kilometer langen, technisch und topografisch anspruchsvollen Strecke, auf der das Rennen über 60 Minuten plus eine Runde gefahren wurde, lag Feurstein von Beginn an auf Rang zwei hinter Hödlmoser.