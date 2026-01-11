Feurstein holt sich beim Debüt sensationell Silber

„Ich freue mich riesig über diese Silbermedaille“, gestand der Dornbirner Kilian Feurstein, der sich bei den Cyclocross-Staatsmeisterschaften in Bludenz völlig überraschend den Vizestaatsmeistertitel hinter dem Salzburger Dominik Hödlmoser holen konnte. „Da es mein erstes Cyclocross-Rennen war, kam die Medaille doch etwas überraschend.“
Dabei wäre für den 22-Jährige in Diensten des „Team Vorarlberg“ von Manager Thomas Kofler womöglich sogar noch mehr drinnen gewesen. Auf der gut zwei Kilometer langen, technisch und topografisch anspruchsvollen Strecke, auf der das Rennen über 60 Minuten plus eine Runde gefahren wurde, lag Feurstein von Beginn an auf Rang zwei hinter Hödlmoser.
Auch wenn er den Cross-Spezialisten vom Team Hrinkow Advarics zu Beginn etwas ziehen lassen musste, kämpfte er sich in der Folge wieder auf neun Sekunden heran. „Dann wollte aber meine Kette nicht mitspielen“, kommentierte Kilian den Umstand, dass die Kette gleich zweimal aus der Führung sprang.
Am Ende war Feurstein mit Rang zwei aber zufrieden: „Die Form in Richtung Straßensaison passt“, sagte der Youngster, der auch dem Vorarlberger Radsportverband als Rennveranstalter ein Kompliment machte. Stark auch Feursteins Teamkollege Dominik Amann, der auf Rang fünf landete.
