Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tolles Rennen

Feurstein holt sich beim Debüt sensationell Silber

Vorarlberg
11.01.2026 18:25
Kilian Feurstein kämpfte sich bei tiefwinterlichen Verhältnissen auf Rang zwei.
Kilian Feurstein kämpfte sich bei tiefwinterlichen Verhältnissen auf Rang zwei.(Bild: Team Vorarlberg)

„Ich freue mich riesig über diese Silbermedaille“, gestand der Dornbirner Kilian Feurstein, der sich bei den Cyclocross-Staatsmeisterschaften in Bludenz völlig überraschend den Vizestaatsmeistertitel hinter dem Salzburger Dominik Hödlmoser holen konnte. „Da es mein erstes Cyclocross-Rennen war, kam die Medaille doch etwas überraschend.“

0 Kommentare

Dabei wäre für den 22-Jährige in Diensten des „Team Vorarlberg“ von Manager Thomas Kofler womöglich sogar noch mehr drinnen gewesen. Auf der gut zwei Kilometer langen, technisch und topografisch anspruchsvollen Strecke, auf der das Rennen über 60 Minuten plus eine Runde gefahren wurde, lag Feurstein von Beginn an auf Rang zwei hinter Hödlmoser.

Lesen Sie auch:
Daniel Geismayr in Action.
Ländle-Rider
Geismayr und Feurstein ballerten bei Gravel-WM
12.10.2025
Beim großen Finale
„Team Vorarlberg“ jubelt über zwei große Siege
28.09.2025

Auch wenn er den Cross-Spezialisten vom Team Hrinkow Advarics zu Beginn etwas ziehen lassen musste, kämpfte er sich in der Folge wieder auf neun Sekunden heran. „Dann wollte aber meine Kette nicht mitspielen“, kommentierte Kilian den Umstand, dass die Kette gleich zweimal aus der Führung sprang.

Das Siegerpodest in Bludenz.
Das Siegerpodest in Bludenz.(Bild: Team Vorarlberg)
Kilian Feurstein kam als starker Zweiter ins Ziel.
Kilian Feurstein kam als starker Zweiter ins Ziel.(Bild: Team Vorarlberg)
Dominik Amann wurde starker Fünfter.
Dominik Amann wurde starker Fünfter.(Bild: Team Vorarlberg)

Am Ende war Feurstein mit Rang zwei aber zufrieden: „Die Form in Richtung Straßensaison passt“, sagte der Youngster, der auch dem Vorarlberger Radsportverband als Rennveranstalter ein Kompliment machte. Stark auch Feursteins Teamkollege Dominik Amann, der auf Rang fünf landete.

Porträt von Vorarlberg Sport
Vorarlberg Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-2° / -1°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
-1° / -0°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
-1° / 3°
Symbol leichter Schneefall
Feldkirch
-1° / 1°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

82. Bauernbundball
Mikl-Leitner: „Heimat ist Teil unserer Identität!“
Ein neues Video zeigt die tödlichen Schüsse auf Renee Good in Minneapolis – und die Sekunden ...
Schüsse in Minneapolis
Neues Video zeigt letzte Momente von Renee Good
Der deutsche Satiriker El Hotzo hat in einem Interview über Untreue gesprochen.
„Falsch eingeschätzt“
Satiriker El Hotzo: Bekenntnis zu Untreue „Fehler“
2000 ha Wald zerstört
Waldbrände in Argentinien: 3000 Touristen gerettet
Mit Reifen beladen
A21 war wegen brennendem Lkw stundenlang gesperrt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
155.801 mal gelesen
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Oberösterreich
Drei Ärztinnen ordinieren bis 2028 im Container
137.124 mal gelesen
Ansfeldens Bürgermeister Christian Partoll (FPÖ) mit den drei Ärztinnen Katrin Ritzberger, Anna ...
Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
132.471 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Mehr Vorarlberg
Tolles Rennen
Feurstein holt sich beim Debüt sensationell Silber
Unfall in Dornbirn
Pensionist setzte sich beim Schneefräsen in Brand
Ach, übrigens...
Infantino Offside
Kaum Transfers
Austria-Sportdirektor Alge setzt auf Kontinuität
Wirbel in Hohenems
Polizei und Finanzbehörden „crashten“ Hanfmesse
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf