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"I don't understand"

ÖFB Soccer Player Wimmer Opens Up About Death Threats

Nachrichten
06.08.2026 20:36
Patrick Wimmer
Patrick Wimmer(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

ÖFB soccer player Patrick Wimmer has had enough! In an interview with the “Bild” newspaper, the 25-year-old new Hoffenheim player talks about online hostility—directed at him and his family!

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“What really bothers me about professional soccer are the anonymous insults and threats on social media,” says Wimmer. “If someone has a problem with me, they can say it to my face. But I don’t understand this anonymous bashing. As long as it’s directed at me, I can handle it. But as soon as my wife or my family are attacked, that’s where the fun stops for me—that’s where the line is drawn.”

(Bild: GEPA)

“Unfortunately, it’s part of the job”
Nevertheless, the Lower Austrian doesn’t regret his move from Wolfsburg to Hoffenheim—or even his decision to turn pro. “I don’t know if the death threats might have come even if I’d scored 70 goals in an amateur league,” Wimmer said. “Becoming a professional soccer player was never my big plan or my dream. But I’m grateful that everything turned out this way. The negative side effects are, unfortunately, part of the deal, but overall, the joy of being able to do this job clearly outweighs them.”

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Nachrichten
06.08.2026 20:36
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