Mercedes-Chefin erlebt ihr erstes großes Berg-Wow!

Ein Murmeltier huscht über den Asphalt. Der Fuß geht sofort vom Gaspedal, ein kurzer Moment, dann verschwindet der kleine Alpenbewohner wieder zwischen den Felsen. Genau diese Augenblicke machen die Großglockner Hochalpenstraße aus: entschleunigen, staunen und die Natur mit Respekt erleben. Die „Bergkrone“ und Grohag-Alleinvorstand Johannes Hörl begleiteten Mercedes-Benz-Österreich-Chefin Agnieszka Kühn auf ihrer ersten Fahrt über Österreichs berühmteste Panoramastraße.