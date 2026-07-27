Dieser Naturführer macht jede Wanderung klüger

Wer das Seebachtal in Mallnitz des Nationalpark Hohe Tauern erkundet, kann jetzt noch tiefer in die faszinierende Bergwelt eintauchen. Ein neuer Naturführer erklärt auf einer leichten Wanderung durch eines der schönsten Täler Kärntens Geologie, Tier- und Pflanzenwelt sowie die Folgen des Klimawandels – und macht jede Tour zum Naturerlebnis.