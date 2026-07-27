Dieser Naturführer macht jede Wanderung klüger

Wer das Seebachtal in Mallnitz des Nationalpark Hohe Tauern erkundet, kann jetzt noch tiefer in die faszinierende Bergwelt eintauchen. Ein neuer Naturführer erklärt auf einer leichten Wanderung durch eines der schönsten Täler Kärntens Geologie, Tier- und Pflanzenwelt sowie die Folgen des Klimawandels – und macht jede Tour zum Naturerlebnis.
Das Seebachtal zählt zu den großen Naturjuwelen Kärntens. Pünktlich zum 40-Jahr-Jubiläum der Nationalpark-Gemeinde Mallnitz wurde nun der komplett überarbeitete Naturkundliche Führer „Seebachtal“ präsentiert. Herausgegeben vom Alpenverein Mallnitz gemeinsam mit dem Österreichischen Alpenverein, begleitet das handliche Buch Wanderer auf Schritt und Tritt durch die eindrucksvolle Tallandschaft.
Der rund sieben Kilometer lange Naturerlebnisweg beginnt bei der Talstation der Ankogelbahn und führt vom idyllischen Stappitzer See durch eine von Gletschern geformte Landschaft. In rund zweieinhalb Stunden lässt sich die leichte Rundwanderung absolvieren.
An insgesamt 17 Stationen erfahren Besucher Spannendes über die Entstehung des Tales, seine Tier- und Pflanzenwelt sowie die Kräfte der Natur. Vorbeigeht es an tosenden Wasserfällen, glasklaren Tümpeln, Schotterflächen und schroffen Felsklüften. Mit etwas Glück zeigen sich dabei sogar seltene Pflanzen wie der Schild-Wasserhahnenfuß oder Vögel wie Alpensegler und Felsenschwalbe.
Der Naturführer liefert die passenden Hintergrundinformationen direkt für unterwegs. Neben Geologie und Biodiversität widmet sich das fast 200 Seiten starke Werk auch den Auswirkungen des Klimawandels und der Geschichte dieses einzigartigen Lebensraums.
„Das Seebachtal zählt zu den eindrucksvollsten Naturjuwelen des Nationalparks Hohe Tauern. Der neue Naturführer macht die Besonderheiten dieses einzigartigen Lebensraums auf anschauliche Weise erlebbar“, betont Nationalparkdirektorin Barbara Pucker.
Auch der Österreichische Alpenverein sieht das Buch als wichtigen Beitrag zum Naturschutz. Ziel sei es, Menschen für die Schönheit und zugleich die Sensibilität der alpinen Landschaft zu begeistern.
Neu verfasst wurde die zweite, vollständig überarbeitete Auflage von Biologin und Nationalpark-Rangerin Munja Treichel-Supersberger, die dabei von sieben weiteren Experten unterstützt wurde.
Der Naturkundliche Führer Seebachtal umfasst 198 Seiten und ist für 8,50 Euro erhältlich (Alpenvereinsmitglieder zahlen 6,50 Euro). Erhältlich ist das Buch im BIOS Nationalparkzentrum Mallnitz, im Haus der Steinböcke in Heiligenblut sowie online. Damit steht der nächsten Entdeckungstour durch eines der schönsten Täler der Hohen Tauern nichts mehr im Weg.
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