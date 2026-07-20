Ruck-Causa spitzt sich zu ++ SPÖ unter Druck

Die Affäre rund um Wiens Wirtschaftskammer-Präsidenten Walter Ruck zieht immer weitere Kreise. Nach den brisanten Enthüllungen wächst nun auch der Druck innerhalb der ÖVP. Und: Neue Umfrage, neue Sorgen in der Regierung: Die FPÖ bleibt klar an der Spitze, während ÖVP und SPÖ weiter an Zustimmung verlieren. Das und mehr sehen Sie in den News am Montag, dem 20. Juli, mit Stefana Madjarov.