Rad-Tausendsassa: „Das alles ist mein Herzblut“

Diese liegen im Triathlon. Die Europameisterschaft in Köln im Jahr 1984 hatte sich der St. Johanner zum Ziel gesetzt. „Im März, April und Mai bin ich um vier Uhr in der Früh vor der Arbeit trainieren gewesen, teilweise bei 14 Grad Wassertemperatur im See geschwommen“, erzählt der gelernte Tischler, der später bei der Eisenbahn landete.