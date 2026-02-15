Vorteilswelt
Austria Tirol House

Gebührender Empfang für Skeleton-Star Janine Flock

Tirol
15.02.2026 12:00
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Die Tirolerin erfüllte sich den Traum von Olympiagold im Eiskanal von Cortina. Gemeinsam mit Familie und Freunden feierte sie die erste Tiroler Goldmedaille im Austria Tirol House. Dieses stand ganz im Zeichen des Dialogs zwischen Wirtschaft und Sport. Die Standortagentur Tirol hatte tagsüber Vertreter aus Wirtschaft, Forschung und Tourismus geladen.

0 Kommentare

Der sportliche Höhepunkt am Samstag war der Erfolg von Janine Flock, die sich im Skeleton Bewerb zur Olympiasiegerin kürte. „Ich habe nie aufgegeben und im Laufe meiner langen Karriere viele Höhen und Tiefen erlebt. Das hat mich zu dieser Person gemacht, die ich heute bin“, jubelte sie nach dem Triumph.

Mit ihrer Familie feierte die Ausnahmeathletin im Austria Tirol House, wo auch viele Vertreter aus Wirtschaft und Politik ihre außergewöhnliche Karriere bejubelten. Der Auftritt der Rumer Muller brachte schließlich ein Stück Tiroler Tradition und veredelte die emotionale Goldfeier.

Wirtschaft mit Spitzenleistungen
Die Wechselwirkungen zwischen sportlicher und wirtschaftlicher Exzellenz waren im Austausch von erfolgreichen Wirtschaftsvertretern bereits auf unterschiedlichen Ebenen untertags im Austria Tirol House analysiert worden. Die Lebensraum Tirol Gruppe und allen voran die Standortagentur Tirol nutzten gezielt die internationale Aufmerksamkeit der Olympischen Winterspiele, um Wirtschafts- und Innovationskraft sichtbar zu machen.

Zitat Icon

Tirol zeigt in Cortina, dass Sport und Wirtschaft zusammengehören.

LR Mario Gerber

Bild: Christof Birbaumer

Unter dem Motto „Großveranstaltungen: Wer trägt Verantwortung für ihre Wirkung“ beleuchtete der Wirtschaftsdialog im Austria Tirol House, welchen Mehrwert Sportereignisse für Standort, Forschung und Wirtschaftsentwicklung bringen können. „Tirol zeigt in Cortina, dass Sport und Wirtschaft zusammengehören. Großereignisse wie die Olympischen Spiele oder die Austrian Alpine Open 2026 als eines der größten Golfturniere Europas schaffen internationale Aufmerksamkeit – und diese nutzen wir, um Tirol als moderne, innovative und lebenswerte Region zu positionieren“, so Tourismus- und Wirtschaftslandesrat Mario Gerber.

Zitat Icon

Sportliche Großveranstaltungen entfalten ihre wahre Wirkung erst, wenn sie Teil einer strategischen Standortentwicklung sind.

Martin Schnitzer, Leiter des Instituts für Sportwissenschaft an der Universität Innsbruck

„Spitzenleistungen bei Olympischen Spiele schaffen enorme Aufmerksamkeit und bieten eine einmalige Plattform, um die Marke Tirol sichtbar zu machen“, betonte auch Martin Reiter, GF der Lebensraum Tirol Gruppe.

Ein Schwerpunkt des Wirtschaftstags war die Keynote von Martin Schnitzer, Leiter des Instituts für Sportwissenschaft an der Universität Innsbruck, der aufzeigte, wie Sport, Wirtschaft und Gesellschaft zusammenwirken – und warum langfristige Effekte weit über das Medaillenzählen hinausgehen. „Sportliche Großveranstaltungen entfalten ihre wahre Wirkung erst, wenn sie Teil einer strategischen Standortentwicklung sind“, erklärte Schnitzer und ergänzte: „Die Olympische Winterspiele in Innsbruck 1976 haben gezeigt, dass Investitionen in Infrastruktur, Mobilität und Vertrauen Jahrzehnte später noch spürbar sind. Entscheidend ist, aus jeder Veranstaltung zu lernen – und deren Dynamik in permanente Innovation zu verwandeln.“

15.02.2026 12:00
Tirol

Folgen Sie uns auf