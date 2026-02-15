Gebührender Empfang für Skeleton-Star Janine Flock

Die Tirolerin erfüllte sich den Traum von Olympiagold im Eiskanal von Cortina. Gemeinsam mit Familie und Freunden feierte sie die erste Tiroler Goldmedaille im Austria Tirol House. Dieses stand ganz im Zeichen des Dialogs zwischen Wirtschaft und Sport. Die Standortagentur Tirol hatte tagsüber Vertreter aus Wirtschaft, Forschung und Tourismus geladen.
Der sportliche Höhepunkt am Samstag war der Erfolg von Janine Flock, die sich im Skeleton Bewerb zur Olympiasiegerin kürte. „Ich habe nie aufgegeben und im Laufe meiner langen Karriere viele Höhen und Tiefen erlebt. Das hat mich zu dieser Person gemacht, die ich heute bin“, jubelte sie nach dem Triumph.
Mit ihrer Familie feierte die Ausnahmeathletin im Austria Tirol House, wo auch viele Vertreter aus Wirtschaft und Politik ihre außergewöhnliche Karriere bejubelten. Der Auftritt der Rumer Muller brachte schließlich ein Stück Tiroler Tradition und veredelte die emotionale Goldfeier.
Wirtschaft mit Spitzenleistungen
Die Wechselwirkungen zwischen sportlicher und wirtschaftlicher Exzellenz waren im Austausch von erfolgreichen Wirtschaftsvertretern bereits auf unterschiedlichen Ebenen untertags im Austria Tirol House analysiert worden. Die Lebensraum Tirol Gruppe und allen voran die Standortagentur Tirol nutzten gezielt die internationale Aufmerksamkeit der Olympischen Winterspiele, um Wirtschafts- und Innovationskraft sichtbar zu machen.
Tirol zeigt in Cortina, dass Sport und Wirtschaft zusammengehören.
LR Mario Gerber
Bild: Christof Birbaumer
Unter dem Motto „Großveranstaltungen: Wer trägt Verantwortung für ihre Wirkung“ beleuchtete der Wirtschaftsdialog im Austria Tirol House, welchen Mehrwert Sportereignisse für Standort, Forschung und Wirtschaftsentwicklung bringen können. „Tirol zeigt in Cortina, dass Sport und Wirtschaft zusammengehören. Großereignisse wie die Olympischen Spiele oder die Austrian Alpine Open 2026 als eines der größten Golfturniere Europas schaffen internationale Aufmerksamkeit – und diese nutzen wir, um Tirol als moderne, innovative und lebenswerte Region zu positionieren“, so Tourismus- und Wirtschaftslandesrat Mario Gerber.
Sportliche Großveranstaltungen entfalten ihre wahre Wirkung erst, wenn sie Teil einer strategischen Standortentwicklung sind.
Martin Schnitzer, Leiter des Instituts für Sportwissenschaft an der Universität Innsbruck
„Spitzenleistungen bei Olympischen Spiele schaffen enorme Aufmerksamkeit und bieten eine einmalige Plattform, um die Marke Tirol sichtbar zu machen“, betonte auch Martin Reiter, GF der Lebensraum Tirol Gruppe.
Ein Schwerpunkt des Wirtschaftstags war die Keynote von Martin Schnitzer, Leiter des Instituts für Sportwissenschaft an der Universität Innsbruck, der aufzeigte, wie Sport, Wirtschaft und Gesellschaft zusammenwirken – und warum langfristige Effekte weit über das Medaillenzählen hinausgehen. „Sportliche Großveranstaltungen entfalten ihre wahre Wirkung erst, wenn sie Teil einer strategischen Standortentwicklung sind“, erklärte Schnitzer und ergänzte: „Die Olympische Winterspiele in Innsbruck 1976 haben gezeigt, dass Investitionen in Infrastruktur, Mobilität und Vertrauen Jahrzehnte später noch spürbar sind. Entscheidend ist, aus jeder Veranstaltung zu lernen – und deren Dynamik in permanente Innovation zu verwandeln.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.