Gebührender Empfang für Skeleton-Star Janine Flock

Ein Schwerpunkt des Wirtschaftstags war die Keynote von Martin Schnitzer, Leiter des Instituts für Sportwissenschaft an der Universität Innsbruck, der aufzeigte, wie Sport, Wirtschaft und Gesellschaft zusammenwirken – und warum langfristige Effekte weit über das Medaillenzählen hinausgehen. „Sportliche Großveranstaltungen entfalten ihre wahre Wirkung erst, wenn sie Teil einer strategischen Standortentwicklung sind“, erklärte Schnitzer und ergänzte: „Die Olympische Winterspiele in Innsbruck 1976 haben gezeigt, dass Investitionen in Infrastruktur, Mobilität und Vertrauen Jahrzehnte später noch spürbar sind. Entscheidend ist, aus jeder Veranstaltung zu lernen – und deren Dynamik in permanente Innovation zu verwandeln.“