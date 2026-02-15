Flock: „Unfassbar! Ich bin stolz, ich bin dankbar“

Die Liebe zum Skeleton-Sport ist bei Janine Flock schon immer groß gewesen, am diesjährigen Valentinstag mit Olympia-Gold in Cortina jedoch umso größer. Im Österreich-Haus wird die 36-Jährige gebührend gefeiert, ihrem Vater macht sie außerdem ein Geburtstagsgeschenk. In Zukunft wird es sportlich für Flock sicher noch weitergehen. Die Olympischen Winterspiele 2030 sind aber kein Thema, verrät sie im Interview.