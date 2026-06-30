Der neue Ski-Boss kommt aus Kitzbühel

Die unerwartete Suche nach einem Nachfolger für Scherer sorgte intern immer wieder für heftige Diskussionen. Jetzt hat man sich auf einen neuen ÖSV-Generalsekretär geeinigt: Der Kitzbüheler Jan Überall setzte sich am Wochenende bei einem Hearing im Rahmen der ÖSV-Länderkonferenz in der Gamsstadt gegen vier Kandidaten durch. „Es freut mich ganz besonders, dass die Entscheidung einstimmig gefallen ist. Diese Geschlossenheit ist ein starkes Signal nach innen und außen“, erklärte ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober.