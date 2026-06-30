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Jan Überall

Der neue Ski-Boss kommt aus Kitzbühel

Wintersport
30.06.2026 19:34
Jan Überall
Jan Überall(Bild: Jan Überall)
Porträt von Norbert Niederacher
Von Norbert Niederacher

Der Tiroler Jan Überall wird neuer Generalsekretär des Österreichischen Skiverbandes (ÖSV). Der 38-jährige Geschäftsführer der Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel übernimmt ab 1. September die Funktion von Christian Scherer, wie der ÖSV am Dienstagabend in einer Aussendung bekannt gab.

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Generalsekretär im österreichischen Ski-Verband? Vielleicht einer der härtesten Jobs im rot-weiß-roten Sport. Der ÖSV ist nicht nur die erfolgreichste Organisation in diesem Land, die Person muss zudem auch ein Jahresbudget von rund 70 Millionen Euro verantworten ...

Christian Scherer
Christian Scherer(Bild: Christof Birbaumer)

Ende April überraschte ÖSV-Macher Christian Scherer die heimische Sportwelt mit seinem Wechsel in die Privatwirtschaft. Nach mehr als 14 Jahren beim Skiverband übernimmt der 41-Jährige aus Osttirol im Herbst einen Chefposten in der Seilbahn-Industrie: „Eine rein persönliche Entscheidung, der ÖSV steht wirklich gut da.“

Roswitha Stadlober
Roswitha Stadlober(Bild: GEPA)

Die unerwartete Suche nach einem Nachfolger für Scherer sorgte intern immer wieder für heftige Diskussionen. Jetzt hat man sich auf einen neuen ÖSV-Generalsekretär geeinigt: Der Kitzbüheler Jan Überall setzte sich am Wochenende bei einem Hearing im Rahmen der ÖSV-Länderkonferenz in der Gamsstadt gegen vier Kandidaten durch. „Es freut mich ganz besonders, dass die Entscheidung einstimmig gefallen ist. Diese Geschlossenheit ist ein starkes Signal nach innen und außen“, erklärte ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober.

Die Zustimmung für Überall war freilich für Insider eine kleine Überraschung. Ex-Sportsektionschef Philipp Trattner galt lange als Favorit auf den Posten als Geschäftsführer von Ski Austria.

Mario Stecher
Mario Stecher(Bild: ServusTV / Neumayr / Christian Leopold)

Viel Fachwissen
Für Überall dürfte seine jahrelange Arbeit im Skisport gesprochen haben. Seit 2014 ist er als Generalsekretär für den Kitzbüheler Skiclub tätig, seit 2024 verantwortet er außerdem als Geschäftsführer die Hahnenkamm-Rennen. „Jan kennt den Skisport, die Strukturen der Vereine und unseres Verbandes und bringt gleichzeitig wertvolle Erfahrungen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit“, meinte ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher.

Der 38-jährige Überall übernimmt ab 1. September als Vorsitzender der Geschäftsführung die operative Leitung des ÖSV: „Gemeinsam wollen wir Bewährtes fortführen, neue Impulse setzen und den österreichischen Skisport nachhaltig weiterentwickeln.“

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