Ryanair-Gebühren unzulässig & Trauer um Schiller

Der Oberste Gerichtshof erklärt zahlreiche Zusatzgebühren der Billigairline für unzulässig. Wie Kunden jetzt ihr Geld zurückbekommen. UND: Trauer um eine Society-Legende: Friedrich Schiller, Ehemann von Jeannine Schiller, ist im Alter von 78 Jahren verstorben. Das und mehr erfahren Sie in „Krone zu Mittag“, moderiert von Jana Pasching.