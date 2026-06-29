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„Krone zu Mittag“

Ryanair-Gebühren unzulässig & Trauer um Schiller

krone.tv
29.06.2026 14:45
Porträt von krone.tv
Von krone.tv

Der Oberste Gerichtshof erklärt zahlreiche Zusatzgebühren der Billigairline für unzulässig. Wie Kunden jetzt ihr Geld zurückbekommen. UND: Trauer um eine Society-Legende: Friedrich Schiller, Ehemann von Jeannine Schiller, ist im Alter von 78 Jahren verstorben. Das und mehr erfahren Sie in „Krone zu Mittag“, moderiert von Jana Pasching.

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