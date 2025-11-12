„Da müssen wir die Interviews am Parkplatz machen“

Neue Location, gleicher Andrang

Am Andrang der Fans änderte die neue Location freilich wenig, mit Plakaten, Fahnen und Team-Merchandise strömten die Studenten der MedUni, BOKU, Uni Wien, WU und TU in die Sport Arena. Und bekamen mit dem Eröffnungsspiel – dem Duell zwischen dem Damenteam der MedUni Serpents und jenem der Uni Wien Emperors – direkt den ersten Krimi serviert. Nachdem die Serpents im entscheidenden Viertel bis an drei Punkte an die Auswahl der Uni Wien herangekommen waren, waren es letztlich doch die Emperors, die sich mit 45:38 durchsetzen konnten.