First Appearance on the World Stage
Controversial Uzbek Referee to Officiate Austria Match
Uzbek referee Ilgiz Tantashev will officiate Austria’s final group stage match of the World Cup against Algeria in Kansas City on Sunday (4 a.m. CEST).
This will be the 42-year-old’s second assignment at the tournament in the U.S., Mexico, and Canada; he previously officiated the match between Scotland and Morocco—and was involved in several controversial calls. For example, he gave Diop only a yellow card instead of a red for a professional foul—and Scott McTominay’s fall in the opponent’s penalty area also sparked heated debate among international experts.
Ireland legend Roy Keane commented after the game: “The referee interfered too much in some cases: he called a foul as soon as the players went down.”
Until now, Tantashev has primarily officiated on the Asian continent; the matches during the 2026 World Cup will mark his first major appearances on the world stage.
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