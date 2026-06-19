Dangerous Scenes
Retiree Crashes Car Into Burger King
Dangerous scenes unfolded on Friday afternoon at a rest stop on the A1 in Lower Austria: A car plowed into a fast-food restaurant where a group of students from the Czech Republic was taking a break.
According to a “Krone” reader, the car with German license plates suddenly plowed into the busy Burger King restaurant in the St. Pölten district. According to Stefan Loidl, press spokesman for the Lower Austria State Police Department, a retiree was behind the wheel and had lost control of the car. “The woman said she had slipped from the brake pedal to the gas pedal,” Loidl said.
Student Injured by Flying Glass
All the restaurant patrons were very lucky. Only one student from the group from the Czech Republic suffered minor leg injuries from flying glass shards. However, he was able to return home with his classmates.
The driver sustained minor injuries. She was taken to the hospital in St. Pölten.
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