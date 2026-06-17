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Laufend für die Gesundheit vorsorgen

Tirol
17.06.2026 00:01
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Mit Bewegung den Grundstein für ein gesundes Leben legen.
Mit Bewegung den Grundstein für ein gesundes Leben legen.(Bild: Wiener Städtische/Markschläger)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Als eines der führenden Versicherungsunternehmen Tirols setzt sich die Wiener Städtische Versicherung für ganzheitliche Gesundheitsvorsorge ein. Neben dem passenden Versicherungsschutz sind Bewegung und gesunde Ernährung entscheidend. Sportveranstaltungen motivieren dazu, aktiv zu bleiben und die eigene Gesundheit zu stärken.

Durch die Unterstützung zahlreicher Laufveranstaltungen motiviert die Wiener Städtische Menschen jeden Alters und Fitnesslevels, sich sportlich zu betätigen. Sport ist eine der besten Präventionsmaßnahmen überhaupt und Laufen zählt nicht umsonst zu den beliebtesten Sportarten der Tirolerinnen und Tiroler. Bei den unterschiedlichen Bewerben von „Tirol Läuft“ ist für jeden etwas dabei – unabhängig von Alter und Leistungsniveau. Neben den zahlreichen gesundheitlichen Vorteilen die Laufen mit sich bringt, birgt aber auch diese Sportart ein Verletzungsrisiko. In Österreich passieren jedes Jahr mehr als 800.000 Unfälle, 75 Prozent davon in der Freizeit. Also genau dort, wo die gesetzliche Unfallversicherung kein finanzielles Sicherheitsnetz bei dauerhafter Invalidität bietet.

Auch beim Laufen kann immer etwas passieren. Unfälle können zwar niemals verhindert, aber mit einer privaten Unfallversicherung die finanziellen Folgen eines Unfalls abgefedert werden. Der sorgenfreier.unfallschutz“ der Wiener Städtischen bietet dazu entscheidende Vorteile: Der Schutz kann individuell gestaltet werden und passt sich so optimal an die individuellen Bedürfnisse an. Im Leistungspaket können neben der Absicherung für dauernde Invalidität und einer Todesfallabsicherung für Hinterbliebene, eine lebenslange und monatliche Unfallrente, Unfallkosten, Hubschrauberbergung sowie etliche Assistance-Leistungen und die weltweite Rückholung aus dem Ausland nach einem Unfall in ein österreichisches Spital eingeschlossen werden.

#wienerstädtischeläuft
Ein Highlight im Laufkalender 2026 ist der 16. „Tirol Läuft“-Frauenlauf, den die Wiener Städtische als stolzer Partner unterstützt. Nicht nur im Sportbereich ist es dem Unternehmen ein zentrales Anliegen, Frauen gezielt zu fördern. „Wenn 2.000 Frauen durch Innsbruck laufen, dann laufen 2.000 Geschichten, Träume – und auch Sorgen mit. Der Frauenlauf macht diese Lebensrealitäten sichtbar und schafft Bewusstsein: Laufend vorsorgen – für die eigene Gesundheit und für ein Morgen mit einer Sorge weniger“, so Walter Peer, Landesdirektor der Wiener Städtischen.

Highlights im Laufkalender 2026

Weitere Informationen: www.wienerstaedtische.at

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