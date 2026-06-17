Laufend für die Gesundheit vorsorgen

Als eines der führenden Versicherungsunternehmen Tirols setzt sich die Wiener Städtische Versicherung für ganzheitliche Gesundheitsvorsorge ein. Neben dem passenden Versicherungsschutz sind Bewegung und gesunde Ernährung entscheidend. Sportveranstaltungen motivieren dazu, aktiv zu bleiben und die eigene Gesundheit zu stärken.