Mit der „Krone“ zur Formel 1 in Spielberg

Bald heulen die Motoren der Boliden wieder in Spielberg auf. Von 26. bis 28. Juni gastiert die Formel 1 in der Steiermark, und Besucher können Max Verstappen, Fernando Alonso und viele weitere Topfahrer hautnah erleben. Mit der „Krone“ können Sie zudem exklusive Erlebnisse und Wochenendpässe für den Spielberg-Stopp gewinnen.
Rund zwei Wochen müssen sich die Fans noch gedulden, bis die Boliden der Formel 1 wieder über den Red Bull Ring donnern und vom 26. bis 28. Juni zum „Großen Preis von Österreich“ in Spielberg gastieren. Nicht nur für den vierfachen Weltmeister Max Verstappen, den jedes Jahr zahlreiche Fans aus den Niederlanden ins Murtal begleiten, ist das rot-weiß-rote Rennen etwas ganz Besonderes.
Auch die Zuschauer – in den vergangenen Jahren stets 300.000 oder mehr – wissen die einzigartige Atmosphäre des Rennens zu schätzen. Nicht nur auf der Strecke wird traditionell spannende Action geboten, auch abseits davon geht die Post ab. Die F1 Fan Zone wird während des Wochenendes zur Partyzone, wo es neben Live-Acts die Gelegenheit gibt, den Stars der Formel 1 ganz nahe zu kommen. Wer noch nie dabei war, sollte sich jetzt rasch noch die letzten Tickets für das Motorsport-Spektakel in Spielberg sichern.
Tolle Preise abholen
Unseren Abonnenten bietet sich eine großartige Gelegenheit! Exklusiv für unsere treuen Abonnenten gibt es einen Taxi Ride über den Red Bull Ring inklusive zwei VIP-Tickets für den Speed Club Schönberghof Spielberg zu gewinnen. Darüber hinaus werden 40 x 2 Wochenendpässe verlost sowie zehn Red Bull Fan Packages unter allen Teilnehmern. Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 19. Juni, 09:00 Uhr, aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.