Mit der „Krone“ zur Formel 1 in Spielberg

Auch die Zuschauer – in den vergangenen Jahren stets 300.000 oder mehr – wissen die einzigartige Atmosphäre des Rennens zu schätzen. Nicht nur auf der Strecke wird traditionell spannende Action geboten, auch abseits davon geht die Post ab. Die F1 Fan Zone wird während des Wochenendes zur Partyzone, wo es neben Live-Acts die Gelegenheit gibt, den Stars der Formel 1 ganz nahe zu kommen. Wer noch nie dabei war, sollte sich jetzt rasch noch die letzten Tickets für das Motorsport-Spektakel in Spielberg sichern.