Wanderstöcke, die zum Carbon-Bergstock werden

Die „Bergkrone“ hat den Berg- und Nordic-Walking-Stock Hybrid 2.0 von HEP Carbon bei einer ausgedehnten Tour in den Karnischen Alpen getestet.

„Ein Studienkollege und guter Freund von mir, hat mich gefragt, ob man nicht einen Nordic-Walking-Stock entwickeln könnte, der gleichzeitig auch als richtiger Bergstock funktioniert“, erzählt HEP-Carbon-Gründer Christian Fleischhacker.