Dieses Schülerteam leistete sich keinen Einfädler

Große Spannung dann beim Verkünden des Ergebnisses: Am Ende wurde es für die Ennstaler der zweite Platz – unter österreichweit mehr als 600 Schülerunternehmen! Die Enttäuschung ist nicht sehr groß, es geht relativ rasch wieder nach Hause, um weiter an der Vermarktung zu arbeiten. Dritter wurde die HTL Dornbirn, der Sieg ging an die HTL Mössingerstraße in Klagenfurt. Die Kärntner dürfen zum Europa-Finale im lettischen Riga.