Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Junge Firma aus Liezen

Dieses Schülerteam leistete sich keinen Einfädler

Steiermark
06.06.2026 15:00
Das erfolgreiche Schüler-Team aus Liezen mit Projektleiterin Milica Markovic und Lehrer Thomas ...
Das erfolgreiche Schüler-Team aus Liezen mit Projektleiterin Milica Markovic und Lehrer Thomas Pfleger.(Bild: Peter Bernthaler)
Porträt von Peter Bernthaler
Von Peter Bernthaler

Neun von Schülern gegründete Unternehmen traten dieser Tage in Wien zum großen Österreich-Finale an. Die Steiermark war mit einem Team der HAK Liezen dabei. Es überzeugte mit seinem Sportprodukt „PoleMotion“ und machte es bis zuletzt spannend. 

0 Kommentare

Einen Tag vor dem großen Finale in Wien treffen wir uns im Hotel mit dem Liezener Team samt Lehrer und Motivator Thomas Pfleger. Ihr Produkt: Ein Skistockhalter, der die Stöcke mit wenigen Handgriffen an die Ski fixiert und so für praktisches Handling und Komfort sorgt. Die Rollen im Schüler-Unternehmen sind seit Herbst bezogen: Marie als aktive Skirennläuferin hatte die ursprüngliche Idee zu „PoleMotion“, sie ist Geschäftsführerin (CEO). Klara, Caro, Felix und Tobias ergänzen in den Bereichen Finanzen, Chefsekretariat, Produktentwicklung sowie Social Media.

Trotz klarer Idee verlief die Entwicklung nicht ganz linear, ein Besuch bei AVL in Graz brachte wichtigen technischen Input. Anfang April wurde der aus PETG-CF (thermoplastischer Kunststoff) im Laserdrucker hergestellte Halter in Liezen vorgestellt. Die Produktion umfasst bis dato rund 60 Stück, mehr als die Hälfte ist bereits verkauft. Aktuell soll vermehrt Fokus auf den Sommer-Betrieb (Wanderstöcke) gelegt werden, auch will die Junior Company das „PoleMotion“ über den Online-Shop personalisiert anbieten.

Die HAK Liezen hat bereits 2021 den dritten Platz beim Junior-Europawettbewerb belegt, im Vorjahr wurde das BG/BRG Stainach Vizeeuropameister. Das Junior-Company-Programm wird an steirischen Schulen mit Ideen und Einsatz gelebt. „Die Lehrkräfte sind sehr oft der Motor dahinter“, so die österreichweite Projektleiterin Milica Markovic. Staatssekretärin Elisabeth Zehetner und Bildungsminister Christoph Wiederkehr würdigten beim Finale die Leistungen aller Teilnehmer.

Spannung bis zuletzt
Die neun Bundes-Finalisten präsentierten ihre Unternehmen und Produkte mit vollem Einsatz, der zehnköpfigen Fach-Jury wurde es nicht einfach gemacht. „PoleMotion“ war als vorletztes Team an der Reihe, wobei ein ORF-Interview von Marie (als Rennläuferin) und Tobias (quasi als Rainer Pariasek) nachgespielt wurde.

Die Präsentation im Finale erfolgte in (Ski-)Interviewform.
Die Präsentation im Finale erfolgte in (Ski-)Interviewform.(Bild: Peter Bernthaler)

Große Spannung dann beim Verkünden des Ergebnisses: Am Ende wurde es für die Ennstaler der zweite Platz – unter österreichweit mehr als 600 Schülerunternehmen! Die Enttäuschung ist nicht sehr groß, es geht relativ rasch wieder nach Hause, um weiter an der Vermarktung zu arbeiten. Dritter wurde die HTL Dornbirn, der Sieg ging an die HTL Mössingerstraße in Klagenfurt. Die Kärntner dürfen zum Europa-Finale im lettischen Riga.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
06.06.2026 15:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Schock in Australien
Dritte tödliche Hai-Attacke in nur drei Wochen
Eine sichtlich glückliche Dua Lipa beim Cocktailempfang am Freitagabend
„Nicht für Reiche“
Proteste gegen Dua Lipas Megahochzeit in Palermo
Hier detoniert gerade die Drohne in der rumänischen Hafenstadt.
Bedrohung durch Kreml
Rumänien: Seedrohnen nach Explosion entdeckt
Der Bär am Dienstag nach einer Attacke auf eine Person auf einem Firmengelände in Fukushima.
Entkam Jägern
„Schlauer“ Bär in Japan seit Tagen auf der Flucht
John Evers, Generalsekretär vom Verband der österreichischen Volkshochschulen, im krone.tv ...
Von Studie aufgedeckt
Rund 1,7 Millionen können nicht richtig lesen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Praterkönig stirbt bei Flugzeugabsturz in Kroatien
122.375 mal gelesen
Der Osttiroler Unternehmer entwickelte spektakuläre Fahrgeschäfte für Freizeitparks – auch für ...
Ausland
4 Österreicher sterben bei Kleinflugzeug-Absturz
101.787 mal gelesen
Bei dem Absturz sind der Pilot und drei Passagiere ums Leben gekommen.
Wirtschaft
Wie Kaltenegger seinen „Goldrausch“ bezahlte
78.926 mal gelesen
Kaltenegger mit seinem Werbetestimonial Oliver Pocher. Die „Krone“ berichtete über die Deals der ...
Außenpolitik
Österreichs Weltbild hat sich „nahezu umgedreht“
1359 mal kommentiert
Die Österreicher empfinden die USA unter Trump als besonders gefährlich.
Innenpolitik
Karner: Kriegsflüchtlinge zurück an die Front
1182 mal kommentiert
Soldaten werden in der Ukraine dringend benötigt; Innenminister Karner verliert die Geduld mit ...
Außenpolitik
NEOS erklären „Neidern“ Ekstase um UNO-Wahlsieg
1036 mal kommentiert
Warum ist ein Sitz an diesem Tisch so wichtig?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf