Neues Lokal mit Italo-Flair in Innsbrucks Altstadt

In der Innsbrucker Herzog-Friedrich-Straße ist mit dem „Innsieme Ristorantino“ ein neues Restaurant eingezogen. Die erfahrene Betreiberfamilie möchte einen Wohlfühlort bieten.
In der Innsbrucker Altstadt hat ein neues italienisches Restaurant eröffnet. Das „Innsieme Ristorantino“ hat sich zum Ziel gesetzt, italienisches Flair in die Herzog-Friedrich-Straße zu bringen. Hinter dem Restaurant steht die Familie Hudovernik, die bereits das Altstadthotel Weisses Kreuz und die dazugehörige Dachbodenbar Blaue Brigitte führt.
„Wir wollten einen Ort schaffen, an dem sich die Innsbruckerinnen und Innsbrucker wohl fühlen, ob beim schnellen Espresso oder Aperitivo zwischendurch, einem entspannten Mittagessen oder einem gemeinsamen Abend mit Freunden“, sagt Juniorchefin Hannah Hudovernik (20). Die Absolventin der Tourismusfachschule Villa Blanka in Innsbruck führt das Restaurant zusammen mit Brigitte Steixner und Thomas Hudovernik.
Italienisches Küchenteam
Für die kulinarische Umsetzung ist ein bereits eingespieltes Küchenteam aus Italien zuständig, das seine Rezepte aus der Heimat mitgebracht hat. Im Mittelpunkt stehen Antipasti, Insalate, Pasta-Variationen, Pinse, Panini, Focaccia und Dolci nach überlieferter Tradition. Hinzu kommt eine feine Auswahl italienischer und internationaler Weine. Alle Gerichte werden auch zum Mitnehmen angeboten, zusätzlich ist eine Auswahl italienischer Produkte für die eigene Küche verfügbar.
Die Inneneinrichtung des „Innsieme Ristorantino“ stammt vom preisgekrönten Architekturstudio noa*, das Corporate Design entstand in Zusammenarbeit mit Christof Fauster von der Meraner Agentur Peppis.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.