Neues Lokal mit Italo-Flair in Innsbrucks Altstadt

Italienisches Küchenteam

Für die kulinarische Umsetzung ist ein bereits eingespieltes Küchenteam aus Italien zuständig, das seine Rezepte aus der Heimat mitgebracht hat. Im Mittelpunkt stehen Antipasti, Insalate, Pasta-Variationen, Pinse, Panini, Focaccia und Dolci nach überlieferter Tradition. Hinzu kommt eine feine Auswahl italienischer und internationaler Weine. Alle Gerichte werden auch zum Mitnehmen angeboten, zusätzlich ist eine Auswahl italienischer Produkte für die eigene Küche verfügbar.