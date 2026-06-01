In a Vienna apartment
17-year-old stabs man: Victim narrowly survives attack
A 17-year-old Russian woman is strongly suspected of seriously injuring a 33-year-old man with a knife during a violent altercation in an apartment in Vienna-Liesing early Monday morning.
According to police reports, a verbal altercation between the teenager and the victim reportedly began in the Lehmanngasse area. As the situation escalated, the man was critically injured by a knife wound. Neighbors then called emergency services.
No longer in critical condition
The man, who was born in Turkey, received emergency medical care on the scene from Vienna Emergency Medical Services and was subsequently taken to a hospital. According to initial reports, he is now believed to be out of danger.
Stabbed with a kitchen knife
The 17-year-old was taken into custody directly at the scene and is currently in police custody. According to police spokesperson Philipp Haßlinger, the suspected weapon is a kitchen knife. The Vienna State Criminal Police Office, South Branch, has taken over the investigation. The motive for the crime is currently unclear. The suspect will be questioned later today.
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