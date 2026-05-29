NBA-Halbfinale: Spurs erzwingen Entscheidungsspiel

Auf der Gegenseite war Wembanyama wieder der Dreh- und Angelpunkt für die Spurs. Der 22-Jährige verbuchte 28 Punkte, zehn Rebounds und drei Blocks. Er erledigte damit den Auftrag seines Trainers Mitch Johnson, der seinen 2,24 m großen Star zuvor kritisiert hatte. Nach im Schnitt mehr als 20 Rebounds in den beiden ersten Partien der Serie war Wembanyama in den Spielen drei, vier und fünf auf lediglich sechs Rebounds im Schnitt gekommen.