Volles Stadion beim Auftakt des Jubiläums-Meetings

Was für ein Auftakt in das 50. Hypo-Mehrkampfmeeting in Götzis, 6000 Zuschauer, volles Stadion! Und die Halbzeitführung holte sich nicht Favorit Damian Warner, sondern der Puerto Ricaner Aydin Owens-Delerme. Bei den Damen ist Anna Hall nach Tag eins allein auf weiter Flur.