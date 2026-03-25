Das Zielstadion auf der Planai wird zur Sandkiste

Die nächste Party im Zielstadion der Planai wartet! Aber bereits ein paar Monate bevor die besten Skifahrer der Welt die steile Piste in Schladming in Angriff nehmen. Denn am ersten Wochenende im September nehmen die besten Beachvolleyballer aus Mitteleuropa Kurs in Richtung Ennstal.