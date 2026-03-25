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Turnier im September

Das Zielstadion auf der Planai wird zur Sandkiste

Beachvolleyball
25.03.2026 08:30
Vor mehr als 15 Jahren präsentierten sich die Beachvolleyballer bereits im Zielstadion der ...
Vor mehr als 15 Jahren präsentierten sich die Beachvolleyballer bereits im Zielstadion der Planai.(Bild: Thomas Leskoschek)
Porträt von Michael Gratzer
Von Michael Gratzer

Das hat es in Schladming noch nie gegeben! Anfang September nehmen europäische Beachvolleyball-Asse das Zielstadion auf der Planai in Angriff – auf der Jagd nach dem Turniersieg am Fuße des Weltcup-Hangs. Das Event könnte österreichweit sogar einzigartig sein.

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Die nächste Party im Zielstadion der Planai wartet! Aber bereits ein paar Monate bevor die besten Skifahrer der Welt die steile Piste in Schladming in Angriff nehmen. Denn am ersten Wochenende im September nehmen die besten Beachvolleyballer aus Mitteleuropa Kurs in Richtung Ennstal.

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