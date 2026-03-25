Das Zielstadion auf der Planai wird zur Sandkiste

Das hat es in Schladming noch nie gegeben! Anfang September nehmen europäische Beachvolleyball-Asse das Zielstadion auf der Planai in Angriff – auf der Jagd nach dem Turniersieg am Fuße des Weltcup-Hangs. Das Event könnte österreichweit sogar einzigartig sein.
Die nächste Party im Zielstadion der Planai wartet! Aber bereits ein paar Monate bevor die besten Skifahrer der Welt die steile Piste in Schladming in Angriff nehmen. Denn am ersten Wochenende im September nehmen die besten Beachvolleyballer aus Mitteleuropa Kurs in Richtung Ennstal.
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