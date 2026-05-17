Surgery is needed immediately
Auto Draft
A grim diagnosis for Alex Marquez following his horrific crash at the Barcelona Grand Prix. As his Gresini team announced on Sunday evening, the MotoGP runner-up suffered a marginal fracture of the seventh cervical vertebra.
The Spaniard also broke his right collarbone. After receiving initial treatment at the track, Marquez was first taken to the medical center and then to a hospital, where he was fitted with a neck brace and had to undergo surgery that same day.
Marquez himself had already posted on social media beforehand with a photo from the hospital. It shows him wearing a neck brace, but also smiling.
“Everything under control”
“Everything under control,” he writes. “I have to go into the operating room tonight, but I couldn’t be in better hands. Thank you so, so much to everyone for your concern and the kind messages I’m receiving right now.”
The drama began as early as the twelfth of 25 scheduled laps, when Alex Marquez rear-ended Acosta, who was struggling with electronic issues, and subsequently crashed out of the race after rolling over several times.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.