Sturms Stadionsprecher: „Man darf nie provozieren“

Von einem seiner größten Albträume blieb er in seiner Laufbahn verschont. Nie musste er zur Stadionräumung aufrufen oder von der Dachkabine aus zum „Schlichten“ eingreifen. Im Gedächtnis eingebrannt bleiben aber zwei medizinische Notfälle. „Innerhalb von nur drei Wochen hatte ich zwei Wiederbelebungen und damit Stillstand im Stadion. So was vergisst du nie. Auch keinen der vielen Hochglanzmomente wie Meistertitel, Champions League, Cup-Spiele und Meisterfeiern vor gut 30.000 Fans.“