Huge celebrations after a nail-biter
Goal in the final! Arnautovic secures another title
Von krone Sport
Huge celebrations for Marko Arnautovic: The ÖFB star sealed the double in Serbia with Red Star Belgrade on Wednesday night!
What a thriller! In the final against FK Vojvodina, Red Star Belgrade was already down 0-2. But thanks to a goal by Marko Arnautovic and a last-minute strike in the sixth minute of stoppage time, the top Serbian club staged a comeback.
Victory in a penalty shootout
In a thrilling penalty shootout, Arnautovic and his teammates came out on top.
After winning the league title, Red Star has now also claimed the cup victory. Let’s hope that “Arnie” has plenty of reason to celebrate at the World Cup in a month’s time as well…
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