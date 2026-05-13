Champions Defeated
Relegation-threatened team pulls off upset against Barcelona
Von krone Sport
FC Barcelona suffered a defeat in their first match after clinching the Spanish league title. The Catalans were defeated 0-1 on Wednesday in their Round 36 match against relegation-threatened Alaves.
Striker Ibrahim Diabate scored the decisive goal in stoppage time of the first half. Barca did not field their strongest lineup. Alaves jumped from 19th to 15th in the standings and are now one point above the relegation zone.
For Barca, which had won its 29th league title—the third in the past four years—in Sunday’s Clásico against Real Madrid, the streak of eleven consecutive league wins came to an end.
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