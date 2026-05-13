Out with an injury
Ouch! ÖFB player Baidoo injured again
Von krone Sport
ÖFB player Samson Baidoo has been injured again just under a month before the World Cup kicks off. The Lens defender had to leave the field early in the title clash against Paris Saint-Germain (0-2) due to pain in his thigh.
The 22-year-old center back was visibly upset and had to leave the field in the 59th minute with pain in the back of his left thigh.
This continues his injury history this season. Due to a thigh injury, the former Salzburg player had already been sidelined almost continuously between late January and mid-April.
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