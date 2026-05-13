Coppa Italia
LIVE: Inter Milan on the verge of a double
Von krone Sport
After winning the league title on Wednesday, Inter Milan also claimed the Coppa Italia! With a commanding 2-0 victory over Lazio Rome, the “Nerazzurri” secured their first domestic double since Jose Mourinho’s era 16 years ago.
Inter Milan has secured the Italian soccer double for the first time since 2010. The “Nerazzurri,” who had already been crowned champions some time ago, won the Coppa Italia final 2-0 against Lazio Rome on Wednesday at Rome’s Olympic Stadium.
The goals were scored by Marcus Thuram (14th minute) and Lautaro Martinez (35th minute). Just last weekend, Inter had already defeated Lazio 3-0 in Rome in Serie A.
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